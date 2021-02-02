“Kapalı ortamda maskeyi çıkarmamamız gerekiyor”

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Sağlık Politika Başkanı Uzm. Dr. Özgür Özçerezci, mutant virüsün Avrupa ülkelerinden sonra ülkemizde de hızla yayıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı’nın önce 17 ilde, bir gün sonra da 23 ilde bu yeni virüsün görüldüğünü açıkladığını hatırlatan Özçerezci, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Avrupa'da birçok ülke yarından itibaren sınırlarını kapatıyor ve ülkeye gelen uçuşları engelliyor. Bu yeni mutant virüsün bulaştırıcılığı çok daha yüksek ve özellikle kapalı alanlarda "airborne" olarak ortam havasından bulaşabiliyor.

Burada etkili olan bulaş yolu, temasla geçen "damlacık" dışında "aerosol partikülleri şeklinde havada asılı kalan virüsler. Sizden önce o kapalı ortamda maskesiz bulunmuş bir kişinin ortama yaydığı partiküller 3 saate kadar sizi de etkilemiş oluyor. Normal maskeler bu küçük aerosol partiküllere karşı yeterli olamayacağı için, ABD' de CDC Başkanı Dr.Faucci, kapalı yerlerde en az üst üste takılmış 2 maske öneriyor.

Almanya bu hafta, kapalı ortamlarda çalışan kişilere FFP2 maskeleri önermeye başladı. AVM ve mağazalara UV lambaları takılıyor. Bu haliyle, maskenin çıkarıldığı, bir şeyler yiyip içilen ortamlar en riskli alanlar haline geldi. Keza, asansörler, toplu taşım araçları, uçaklar, otobüsler konusunda daha da çekinceli olmak gerekiyor. İşin en üzücü tarafı bu yeni mutant virüsün şu anki aşılardan beklenen iyiliği olumsuz yönde etkileyecek olma ihtimali. Tüm halkımızı uyarıyoruz. Kapalı ortamlarda maskeyi hiçbir şekilde çıkarmamak gerekiyor.”

(Haber Merkezi)

