Kapalı köy yolu kalmadı
Çorum’da kar nedeniyle kapanan köy yollarının tamamının ulaşıma açıldığı bildirildi.
Güncel 21.02.2021, 18:57
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Hafta başından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 591 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını 26 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon, 6 adet yüklenici kepçeyle aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 591 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı. (Haber Merkezi)
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