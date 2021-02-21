Kapalı köy yolu kalmadı

Hafta başından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 591 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını 26 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon, 6 adet yüklenici kepçeyle aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 591 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı. (Haber Merkezi)