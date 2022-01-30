“Kapalı köy yolu kalmadı”
Vali Mustafa Çiftçi, Çorum il genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığını bildirdi.
Güncel 30.01.2022, 18:44
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Geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan yoğun ve etkili kar yağışı sonrası kurtarma ve müdahale ekiplerinin 7/24 esasıyla görevlerinin başında özveriyle çalıştıklarını kaydeden Vali Mustafa Çiftçi, kar yağışıyla birlikte acil durumlara müdahale edildiğini, ayrıca karayollarına da destek sağlandığını dile getirdi.
Kar yağışının sona ermesiyle birlikte köy yollarının açılmaya başlandığını, ifade eden Vali Çiftçi, 29 Ocak Cumartesi itibariyle kapalı köy yolu bulunmadığını söyledi.
Öte yandan Çorum Belediyesi'ne son 3 gündür 4 kamyon ile Çorum Barajı'na kar taşıma konusunda destek verdiklerini belirten Çiftçi, köy içlerinde genişletme çalışması yapıldığını kaydederek, tüm müdahale ekiplerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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