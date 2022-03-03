“Kapalı köy yolları en kısa sürede ulaşıma açılacak”

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Çorum İl Özel İdaresi’ne ait 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Detaylı bir şekilde hazırlanan faaliyet raporu ile ilgili Meclis üyelerine bilgi veren Genel Sekreter Recep Çıplak, kaynakların verimli bir şekilde kullanımına özen gösterdiklerini söyledi.

Sunumunun ardından kar yağışı ile birlikte kapanan köy yollarının durumu hakkında bilgi veren Çıplak, güzel bir kar yağışı yaşandığını belirterek, “220 köyümüzün yolu kapandı. Bugün ve yarın itibariyle tüm yolları tekrar açmış olacağız” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da Özel İdare’nin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu kaydederek, “Gece-gündüz mesai saati gözetmeksizin çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

