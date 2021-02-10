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Kapaklı’ya Toplum Sağlığı Merkezi isteniyor

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, mahallesinin sorunlarının çözümü için kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Güncel 10.02.2021, 19:41
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Kapaklı’ya Toplum Sağlığı Merkezi isteniyor

Muhtar Hasan Belli son olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretini “Sevdamız Gülabibey” hashtagi ile sosyal medya hesabından paylaşan Gülabibey Mahallesi Muhtarı Belli; “Kapaklı bölgemizde ihtiyaç olan ve mahalle sakinlerimizin de çok istediği Aile Sağlık Merkezi kurulması için İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile gerekli görüşmeyi yaparak dilekçemizi verdik. İnşallah yakın zamanda hayırlı olsun demek nasip olur” görüşüne yer verdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı da ziyaret nedeniyle Muhtar Belli’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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