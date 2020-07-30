Kapaklı sokakların altyapı sorunu çözülüyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Kapaklı 17. Sokak’ta başlatılan çalışmaları yerinde incelerek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Gülabibey Mahallesi’ndeki incelemelere mahalle muhtarı Hasan Belli de katıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kapaklı Sokaklarda, yolun kot farkından kaynaklanan altyapı sorunları yaşandığına dikkat çekerek, bu sorunu gidermek için ilk çalışmayı Kapaklı 1. Sokak’ta başlattıklarını ifade etti. Burada kot farkını ortadan kaldırmak için kazı ve dolgu çalışması yaptıklarını dile getiren Aşgın, bayramdan hemen sonra da asfalt çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Aşgın “Sadece Kapaklı 17. Sokak’ta değil, kapaklı bölgesindeki muhtelif sokaklarda bu çalışmayı bayramdan hemen sonra başlayarak en kısa sürede tamamlamış olacağız” dedi.

Çorum Belediyesi ekiplerinin, şehrin farklı noktalarında çalışma yaptığını ve bütün mahallerinin şantiyeye dönüştüğünü ifade eden Aşgın, “Mahallerden gelen talepleri ve öncelikleri dikkate alarak farklı noktalarda çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Çalışmaların denetlenmesine eşlik eden Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Hasan Belli “Belediye Başkanımıza, mahallemize gelerek çalışmaları yerinde incelediği ve bizzat ilgilendiği için çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde altyapı ve asfalt çalışmalarının yanı sıra daha önceden de İstiklal Şehitleri Anıtı, belediyemiz tarafından yapılarak yeniden Çorum’a kazandırılmıştı. Bunun için de bir kez daha başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çorum’un genelinde yapılan çalışmalardan Gülabibey Mahallesi de payını düşeni aldı. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına mahallemiz adına teşekkür ederim.” dedi.