Kanuni Sultan Süleyman Camii Kurban Bayramı öncesi ibadete açılacak
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Akkent Mahallesinde devam eden Kanuni Sultan Süleyman Camiinin Kurban bayramından önce ibadete açılacağını belirtti.
Güncel 28.06.2020, 18:50
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Belediye tarafından yapımı tamamlanan iki camiden ilki olan Ali Kuşcu Camii’nin açılışını yaptıklarını belirten Başkan Aşgın, ikinci caminin de açılışını Kurban bayramından önce yapmayı planladıkları söyledi. Başkan Aşgın, "Camimizin yapımında sona yaklaştık. Şu an minaresi yapılıyor ve bitmek üzere. Çevre düzenlemesi ve cami içerisindeki süsleme işlemlerinin de bitmesiyle birkaç hafta içerisinde bu eserimizi de hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Akkent Mahallemizde böyle bir ibadethanenin eksikliği çok fazla hissediliyordu. Yaklaşık bin kişi kapasiteli Kanun-i Sultan Süleyman Camiimiz, mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.
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