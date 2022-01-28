“Kanun teklifi geri çekilsin”

Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Şube Hukuk Sekreteri Sezgin Kundukan, Milli Eğitim Bakanlığının bugüne kadar eğitim sistemini düzenleme adına yaptığı her uygulamada eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarına tamamen piyasacı ve rekabetçi bir anlayışla yaklaştığını ifade etti. Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısının 1 Şubat’ta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Kundukan, “Hazırlanan kanun tasarısı ile her öğretmenin üniversiteden diplomasını alarak elde ettiği uzmanlık elinden alınmakta ve gasp edilen bu hakkın tekrar alınması göreve başladıktan 10 yıl sonra yapılacak sınavı kazanma şartına bağlanmakta ve bu durum sınavı kazanana brüt 1000 – 2000 TL ek ödeme yapacağız söylemi ile sanki bir lütufmuş gibi sunulmaktadır” dedi.

“AYNI İŞİ YAPAN ÖĞRETMENLER FARKLI

ÜCRETLERLE ÜCRETLENDİRİLMEK İSTENİYOR”

Yapılan düzenleme ile aynı sınıfa giren, aynı programı uygulayan, aynı işi yapan öğretmenlerin farklı ücretlerle ücretlendirilmek istendiğini kaydeden Kundukan, öğretmenin fazla çalışması, fedakarlığı kendi branşındaki niteliği, yapılacak sınavda kendi alanı dışında kalan sorulara cevap veremediği durumda hiçbir anlam ifade etmeyeceğini belirtti.

Kundukan basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenin seçilmesinden, yetiştirilmesine, mesleki yetkinlik ve gelişimine dair hiçbir düzenleme içermeyen yasa ile öğrencilerimizi bir türlü kurtaramadığımız sınav odaklı eğitim sistemine öğretmenlerimizde dahil edilmek isteniyor. Hayata geçirilmek istenen yasa ile Yükseköğretim sınavını kazanarak üniversitelerden uzmanlık belgesi olan öğretmenlik diploması alan öğretmen, yetmezmiş gibi KPSS sınavını geçecek ve hiçbir sınav şartı aranmaksızın atanmak suretiyle makam kazanan yöneticilerce oluşturulan komisyonlarda yapılan, sözlü mülakat ve güvenlik soruşturmasından geçmek zorunda kalmaya devam edecektir.”

“BU UYASAYI KABUL ETMİYORUZ”

Eğitim ve bilim emekçileri olarak çocuklara onurlu bir gelecek hazırlamak için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çeken Kundukan, “Bizler iktidarların değil halkın öğretmenleri olmak için çalışmaya devam edeceğiz, bizler sınav kazanmak için değil nitelikli bir eğitim hakkı için çalışmaya devam edeceğiz. Bizler eğitim ve bilim emekçileri olarak haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen yasayı hiçbir surette kabul etmiyoruz. Yetersiz yasa geri çekilsin” ifadesini kullandı.

Açıklamadan sonra Eğitim Sen üyeleri yasanın geri çekilmesine yönelik dilekçelerini TBMM Başkanlığına AK Parti ve MHP grup başkanlıklarına gönderdi.

(Nurdan AKBAŞ)

