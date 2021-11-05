“Kanserlerden değil geç kalmaktan korkulmalı”

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) tarafından ilimizde düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Çiftçi, hayırseverler tarafından kanserli hasta ailelerine verilmek üzere gönderilen yardım kolilerinin dağıtımına da eşlik etti.

Programda konuşan Çorum Kanserle Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, “Hayır sahiplerinden ne kadar çok yardım gelirse bizde hastalarımıza o kadar çok yardım yaparız” diye konuştu.

KA-DER Başkanı Şahin,”1 Ekim - 31 Ekim Meme Kanseri ayı nedeniyle günün anlamı konusunda bizleri ziyaret ederek programımızda yalnız bırakmayan sayın valimize teşekkür ediyorum. Bizlere yardım ederek bu önemli günde kolilerimizin dağıtılmasında vesile olan bağışçılarımıza da teşekkür ediyorum. Unutmayın kanserden değil geç kalmaktan korkun erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

Şahin, “Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, dernek yönetimi ve hastalarımız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.



(Uğur GÖRKEM)

