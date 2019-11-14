Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’nden Ceylan’a ziyaret

Ankara’da gerçekleşen ziyarette Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin ve Yönetim Kurulu hazır bulundu.

Dernek Başkanı Bekir Şahin, İçişleri Bakanlığı’nın Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi’ni onayladığını açıkladı. Milletvekili Ceylan’ı daha önce ziyaret ederek, Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi hakkında bilgi vererek İçişleri Bakanlığı’na sundukları projeye destek istediklerini hatırlatan Şahin, Milletvekili Ceylan’ın girişimleri sonucu bakanlığın projeyi onayladığını aktardı.

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği yönetimi projenin onaylanmasına katkı veren Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)