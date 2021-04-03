“Kanserin farkındayız, her zaman yanınızdayız”

Hasta ve hasta yakınlarına maddi ve manevi destekte bulunan Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği ve KAN -DER hakkında bilgiler alınarak yapılan çalışmalardan dolayı Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin ve KAN -DER Başkanı Hülya Karabıyık'a teşekkür edilerek AK Partili kadınların her zaman kendilerinin yanlarında olduğu belirtildi.



İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, “Bedenimiz bizlere Allah'ın emaneti bizler o emanete sahip çıkarak hayatı anlamlı kılarız. Yanlış beslenme alışkınlıkları, düzensiz çalışma koşulları, stres, düzensiz uyku gibi birçok faktör zamanla bedenlerimizi yoruyor ve kanserle karşılaşmak kaçınılmaz olabiliyor. Kanserle karşılaşıldığı andaysa yalnızca kendimiz değil etrafımızdaki insanların da hayatlarında büyük üzüntülere sebep olabiliyoruz. Ailesinden birçok ferdi kanser yüzünden kaybetmiş biri olarak yitirdiklerimin acıları halen içimde yara olarak durur. Tüm kanser hastalarımızın sağlığına kavuştuğu, acılarının son bulduğu, yakınlarının yüzlerinin tekrar güldüğü günlere ulaşmayı diliyorum. Kanserin farkındayız ve her zaman kanser hastası bireylerin yanındayız” dedi. (Haber Merkezi)