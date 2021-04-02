'Kanseri önleme çalışmalarımız hız kazandı' 

Her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Kanser Haftası münasebeti ile bir mesaj yayımlayan Milletvekili Ceylan, sağlığın korunması ve kanserle mücadele edilebilmesi için, Toplum Sağlığı Merkezleri, KETEM, AÇSAP, Aile Sağlığı Merkezleri tarafından halka gerekli danışmanlık hizmeti verilerek tarama programlarına yönlendirme yapıldığını ifade etti.

Çorum'da da kanser tedavisi ve kanseri önlemek için gereken çalışmaların yapıldığını dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Yıllardır kansere yakalanan hastalar Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerde tedavi görüyordu. Tedavileri sırasında aileleri de sıkıntılar yaşıyordu. Çorum Onkoloji Tedavi ve Tanı Merkezi ile birlikte artık kanserli hastaların tedavileri Çorum'da takip edilebiliyor. İlimizi sağlıkta Türkiye'nin yıldızı yapacağız. Allah kimseye böyle bir dert vermesin. Bu sağlık kuruluşumuzla gerek ilimizdeki vatandaşlarımız gerekse bölgemizde vatandaşlarımız büyük illere giderek tedavi görmelerine gerek kalmayacak. Amacımız vatandaşlarımızın derdine derman olmaktır. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Milletvekili Ceylan, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini kendilerine teşekkür ettiğini vurgulayarak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda dünyada ve ülkemizde artış gösteren, önemli bir halk sağlığı sorunu olan kansere yönelik oluşturulan kanserle mücadele politikası etkin bir şekilde yürütülmektedir. Özellikle meme, kolorektal ve serviks kanserlerinde Ulusal Tarama Standartları çerçevesinde sürdürülen tarama faaliyetleri ile kanseri önleme çalışmaları hız kazanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün hedefi bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarını 2025 yılına kadar yüzde 25 oranında azaltmaktır.

Tüm kanserlerin üçte biri önlenebilir, üçte biri erken teşhis edilebilir kanserlerdir. Toplum tabanlı taramalardan olan ve erken teşhis edilebilen meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerinde ölümler önemli ölçülerde azaltılabilmektedir. Kanser %90 oranında çevresel, %10 oranında ise kalıtsal genetik faktörlere bağlı oluşmaktadır. Çevresel faktörler arasında da tütün ürünlerinin kullanımı, sağlıksız beslenme ve obezite, alkol ve enfeksiyonlar ilk sıralarda yer almaktadır.

Her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Kanser Haftası, halkı bilgilendirme-bilinçlendirme etkinlikleri ile kanserle savaşta oldukça önemli bir yer tutmaktadır.

Sağlığın korunması ve kanserle mücadele edilebilmesi için, Toplum Sağlığı Merkezleri, KETEM, AÇSAP, Aile Sağlığı Merkezleri tarafından halkımıza gerekli danışmanlık hizmeti verilerek tarama programlarına yönlendirme yapılmaktadır. Bu kapsamda, meme kanseri taramalarında 40-69 yaş grubundaki kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmeleri, rahim ağzı kanseri taramalarında 30-65 yaş grubundaki kadınların 5 yılda bir HPV-smear testi yaptırmaları ve kalın bağırsak kanseri taramalarında 50-70 yaş grubundaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir gaitada gizli kan baktırmaları gerekmektedir.

Kanser, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli toplumsal sağlık problemlerinden biridir. Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanserin, 2030 yılına kadar hızla artarak birinci sıraya yerleşeceği öngörülmektedir. Bir yıl içinde ilimizde 1300 civarında yeni kanser vakasının ortaya çıktığı görülmektedir. Kanserle mücadelede en etkili yollardan birisi, kansere sebep olan etkenlerden kaçınılması ve diğeri de hastalığın erken teşhis edilmesidir. Erken evrede tanı ve tedavi sayesinde kanserlere bağlı morbidite ve mortalite oranları düşürülecek ev bu sayede sağlık harcamaları azaltılacaktır.

İlimizde kadınlarda görülen ilk üç kanser türü meme, uterus ve kolon kanseri iken erkeklerde görülen ilk üç kanser türü akciğer, prostat ve kolon kanseri olarak görülmektedir.

Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Tüm halkımızı bilgi almak ve ücretsiz taramalarını yaptırmak üzere, KETEM’lere, Toplum Sağlığı Merkezlerine, AÇSAP’lara ve Aile Sağlığı Merkezlerine gitmelerini tavsiye ediyorum.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız özverili bir şekilde görevlerini yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, güç kuvvet versin. Allah’ın izniyle bugünleri de atlatacağız."