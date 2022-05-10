Kansere yenilen genç esnaf toprağa verildi
Çorum’da esnaflık yapan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Sedat Yıldız, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çorum’da 3 yıl önce Yeni Çorumspor’un 3. Lig play-off maçında Kocaelispor ile karşılaştığı maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Sinan Yıldız’ın kardeşi olan Sedat Yıldız, kansere yenik düştü.
Mecitözü ilçesinin Elmapınar köyünden gelme, merhum Celal Yıldız’ın oğlu, Haşim ve Cenan Yıldız’ın kardeşi Sedat Yıldız’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi önceki gün Abdibey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, bazı siyasiler ve vatandaşlar katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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