Kanserde farkındalık protokolü imzaladılar

Protokol, KA-DER dernek binasında İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kır, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ahmet Barış ve KA-DER Başkanı Bekir Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada kanser hastalığının dünyada olduğu gibi ülkede de hızla yayılan ve her geçen gün çeşitleri çoğalan bir hastalık türü olduğu belirtilerek bu hastalığın ülkeler için çok büyük ekonomik kayıplar açtığı belirtildi. Türkiye’de kalp krizinden sonra ölümlere sebep olan ikinci hastalığın kanser olduğunun ifade edildiği açıklamada, kansere yakalanan bireylerin iş gücünden geri kaldığı ve tedavi sürecinde kullandıkları cihazlar ve ilaçların ülke ekonomisine ciddi bir maliyete neden olduğu dile getirildi.

İnsanların yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıklarının bu hastalığa yakalanmalarındaki en büyük sebeplerden biri olduğunun belirtildiği açıklamada, Çorum’da kanser vakalarının oldukça yaygın olduğu, toplum olarak kanser konusunda detaylı bilgi sahibi olunmadığı ve kansere yakalanmadan önce koruyucu tedbirler uygulamanın, beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzının farklılaştırılması kanser olma riskini azalttığı vurgulandı.

Kansere yakalanmış kişilerin ağır tedavi uygulamaları sonrası psikolojilerinin bozulması ile aile bireylerinin de bundan etkilendiklerinin görülebildiğinin belirtildiği açıklamada, kanserli hastaların ve aile bireylerinin kanser ile mücadele konusunda bilinçlendirilmeleri ve psikolojik destek amacı ile faaliyetlerin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada proje ile sağlık alanında eğitim faaliyetleri düzenlenerek toplumun kanser konusunda bilinçlenmeleri ve dayanışma kültürlerinin geliştirilmesinin sağlanacağı ve ortaöğretim kurumlarından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlenecek okullarda uygulanacağı anlatıldı. (Haber Merkezi)