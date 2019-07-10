Kanserde farkındalık için proje başlıyor

Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, İnsani Değerler Platform Sözcüsü Zekeriya Işık, Sosyal ve Etüd Proje Müdürü Seyfettin Zengin, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz ve vatandaşlar katıldı.

Programda; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış birer konuşma yaptı.

Çarşamba günü saat 17.30’da başlayan tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Dernek Başkanı Bekir Şahin, derneğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tüm kanser hastalarının birleştirilmesini sağlayarak onları eğitim sağlık ve sosyal yardımlaşma amacı etrafında toplamak için dil din ırk bölge ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, gerekli tüm çalışmaları yapar felsefesiyle 2017 yılında bir avuç gönüllü tarafından kurulduğunu belirten Şahin, “Kanser hastalığı dünyada olduğu gibi ülkemizde’ de hızla yayılan ve her geçen gün çeşitleri çoğalan bir hastalık türüdür. Bu hastalık ülkeler için çok büyük ekonomik kayıplar açmaktadır” dedi.

Kanserin ülkemizde kalp krizinden sonra ölümlere sebep olan 2. hastalık olduğuna vurgu yapan Şahin, “Kansere yakalanan bireyler iş gücünden geri kalmakta ve tedavi sürecinde kullandıkları cihazlar ve ilaçlar ülkemiz ekonomisine ciddi bir maliyet getirmektedir.

İnsanların yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıkları bu hastalığa yakalanmalarında’ ki en büyük sebeplerdendir” diye konuştu.

Çorum’da kanser vakalarının oldukça yaygın olduğuna dikkat çeken Şahin, “Toplum olarak kanser konusunda detaylı bilgi sahibi değiliz. Kansere yakalanmadan önce koruyucu tedbirler Uygulamak, beslenme alışkanlıklarının, yaşam tarzının farklılaştırılması kanser olma Riskini azaltıcı unsurlardır. Ancak bu durumun erken yaşlarda bilinmesi kanser hakkında Bilgi sahibi olunması ile mümkündür. Bizde buradan hareketle bu hastalıkla mücadeleye FARKINDALIK oluşturmakla başlamak istiyoruz. Bu bağlamda İçişleri bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürülüğü nün desteği ile “Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık” projemizi başlattık” şeklinde konuştu.

DUMLU, ” HASTALARA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK”

Proje kapsamında yapılacak çalışmaları ise proje koordinatörü Semih Dumlu anlattı.

Proje kapsamında 10 okulda 1500 öğrenciye kanser konusunda bilgilendirme yapılacaklarını anlatan Dumlu, “Bu hastalığa yakalanan birçok kişi psikolojik sorunlar yaşanmaktadır. Proje kapsamında psikolojik sorunlar yaşayan hastaları sosyal alanlara yönlendirilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Uzmanlar tarafından 10 periyot halinde 2’şer saatlik eğitim programı düzenleyeceklerini belirten Dumlu, “Bu program sayesinde hastalar kendilerini ve hastalıklarını daha iyi tanıyacak, hasta yakınları da hastalara daha bilinçli destek verebileceklerdir. Kansere karşı alınabilecek önleyici tedbirler ve kanser hastalığının tanınması için gittiğimiz her okulun bahçesinde kolon kanserini anlatan maket çadır kurmayı hedefliyoruz. Projemiz süreci boyunca psikoterapi programları düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Dumlu, projede ayrıca hastaları için piknik düzenleyeceklerini ve 13 Eylül’de hastanede geniş çaplı bir seminer verileceklerini ifade etti.