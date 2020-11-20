“Kanserde Bir Nefes Sıhhat” projesi için protokol töreni

“Kanserde Bir Nefes Sıhhat” projesi kapsamında KADER Başkanı Bekir Şahin ve beraberindeki dernek yöneticileri Çorum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’ı ziyaret etti. Kanser hastalarının bilinçlendirilmesi, kanser hastalığıyla birlikte ortaya çıkan psikolojik bunalımların ortadan kaldırılması ve farkındalık sağlanmasının hedeflendiği proje için Şahin ve Bayrak tarafından protokol imzalandı.

Şahin, İçişleri Bakanlığı’nın destek vereceği projeye katkısı için Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Çınar, Proje Koordinatörü Kenan Şen ve dernek üyelerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)