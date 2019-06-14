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“Kanser ön tanısı bulunmadığı için rutin kontrol prosedürlerine uyuldu”

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, gazetemizin 12 Haziran’da “Göğsünde kitle tespit edilen hastaya 7 ay sonraya randevu” başlığı altında vermiş olduğu haberle ilgili bir açıklama yaptı.

“Kanser ön tanısı bulunmadığı için rutin kontrol prosedürlerine uyuldu”

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, gazetemizin 12 Haziran’da “Göğsünde kitle tespit edilen hastaya 7 ay sonraya randevu” başlığı altında vermiş olduğu haberle ilgili bir açıklama yaptı.

14 Haziran 2019 Cuma 19:10
“Kanser ön tanısı bulunmadığı için rutin kontrol prosedürlerine uyuldu”

İlgili hasta Şule Tekin’in 24.05.2019 tarihinde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Bulut Özkan tarafından muayene edildiğini ve hastaya mastodini tanısı konulduğunu belirten Sobacı, “Hastanın 18.12.2018’de çekilmiş önceki ultrason kayıtlarına da bakılarak hastaya ultrason kontrolü önerilmiştir. Hastanın bir önceki ultrason çekimi 18.12.2018 tarihinde olduğu dikkate alınarak sonraki kontrolü 24.12.2019 tarihine verilmiştir” dedi.

Hastanın bahsettiği gibi mevcut bir kanser şüphesi olan kitle için kesinlikle 7 ay sonrası gibi bir süreye randevu verilmediğinin altını çizen Sobacı, “Eğer muayeneyi yapan hekim, olası kanser şüphesi düşünüyorsa ultrasonu yapan hekime acil koduyla tetkik göndermekte ve bu hastaların ultrasonları ivedi bir şekilde yapılmaktadır. Habere konu olan hastada hekimin böyle bir ön tanısı bulunmadığı için rutin kontrol prosedürlerine uyulmuştur” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

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