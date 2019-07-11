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“Kanser hastalığı çağımızın vebası”

Kanser hastalığının çağın vebası olarak görüldüğüne dikkat çeken Çorum Valisi Mustafa Çiftçi kanser hastalığının insanı ürküten bir yapısı olduğuna vurgu yaptı.

“Kanser hastalığı çağımızın vebası”

Kanser hastalığının çağın vebası olarak görüldüğüne dikkat çeken Çorum Valisi Mustafa Çiftçi kanser hastalığının insanı ürküten bir yapısı olduğuna vurgu yaptı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:05
“Kanser hastalığı çağımızın vebası”

2018 yılında ülkemizde ve Çorum’da insanların ölüm sebeplerinden bahseden Çiftçi, “İnsanlarımızın ölüm sebeplerine neden olan hastalıklara bir göz attığında önümüze şöyle bir tablo çıkıyor.

Dolaşım sistemleri hastalığından % 38,4, Tümörden, % 19,7, Solunum Sistemleri Hastalıpından ise % 12.5 olduğunu görüyoruz.

Çorum’da ise bu oranların, dolaşım sistemleri hastalığından yüzde 43.2 tümörden yüzde 19.1 solunum sistemleri hastalıklarında ise yüzde 13.3 olduğunu görüyoruz” dedi.

Ülkemizde kanserden ve tümörden ölenlerin sayısının yüksek olduğunu belirten Vali Çiftçi, “Bu hastalıklarla mücadele konusunda hastanelerimizde uygulanan tedavinin ötesinde hastalarımızın moral ve motivasyonunu artırma da sınıfta kalıyoruz, bu gibi gönüllü dernekler bu konuda bizlere yardımcı oluyor” diye konuştu.

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