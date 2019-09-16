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Kanser hastalarına ileri tedavi yöntemi

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde bir hastaya “Perkütan Transhepatik Kolanjiografi (PTK)-Bilier Drenaj İşlemi” başarıyla uygulandı.

Kanser hastalarına ileri tedavi yöntemi

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde bir hastaya “Perkütan Transhepatik Kolanjiografi (PTK)-Bilier Drenaj İşlemi” başarıyla uygulandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:06
Kanser hastalarına ileri tedavi yöntemi

Çorum’da bir ilk olarak yapılan işlem; karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserli hastalarda safra yollarındaki darlık ve tıkanıklıklarda, ileri teknik donanım ve tecrübeli ekipler tarafından, Türkiye’de ancak seçkin ve sayılı merkezlerde yapılabiliyor.

İşlemi gerçekleştiren Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Girişimsel Radyoloji Bölüm Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdal Komut, bu işlemin Çorum’da ilk defa yapıldığını, alt yapı ve teknik donanımın arttırılmasıyla PTK işlemi için başta Ankara ve diğer büyük illere yapılan sevklerin belirgin derecede önüne geçileceğini belirtti.

Özellikle işlemin karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserli hastaların yaşam süresi ve kalitesini belirgin düzeyde arttırdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Erdal Komut, Temmuz ayı itibariyle tekrar hasta kabulüne başlayan Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde üst düzey nonvasküler (damar dışı) girişimsel uygulamaların tamamının başarıyla uygulandığını anlattı.

Geçen yıl içerisinde Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde yine Çorum’da bir ilk olarak, “Tanısal Beyin Anjiografi” işlemi gerçekleştirilmişti.

Ülkemizde büyük merkezlerde faaliyet gösteren Girişimsel Radyoloji Bölümü’nün Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde faaliyete geçmesiyle ilgili il dışı sevklerin önüne geçilerek, onkoloji hastalarının farklı illere gitmeden, tedavi aşamalarının büyük ölçüde Çorum’da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. (Haber Merkezi)

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