“Kanser hastalarına destek için yoğun bir çaba içindeyiz”

Kısa adı ONKO-SAV olan Çorum Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Savaşım Derneği Başkanı Birgül Harzadın, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, (KETEM) Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nin çalışmaları hakkında bilgi verirken, kanser hastalarına ve ailelerine yardım ulaştırmak için büyük çaba harcadıklarını, ancak pandemi sürecinde kendilerine sağlanan desteklerin azaldığını bildirdi.

Birgül Harzadın KETEM’lerin çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Ülkemizde 33’ü mobil, 198 adet KETEM mevcuttur.

Meme kanseri taraması 40 yaşından itibaren mamografi cihazları ile yapılmaktadır.

Kalın bağırsak taraması ise kolonoskopi ile ve gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı ve pratik şekilde yapılmaktadır.

Rahim ağzı kanseri serviks kanseri HPV-DNA testleri ile 2014 yılından itibaren yapılmaktadır.

Ketem ve aile sağlığı merkezlerinde taramaya başlanmıştır.

30-65 yaş arası 5 yılda bir yapılmaktadır.”

Dernek olarak hastalarına 35 bin lira yardım dağıttıklarını, kendilerine gelen kurban etlerini ve gıda paketlerini muhtaç ailelere ulaştırdıklarını anlatan Birgül Harzadın, “Maalesef pandemiden dolayı, bizim hastalarımız yüksbek risk grubunda olduğundan faaliyetlerimiz durduruldu. Ancak biz, hastalarımıza yol parası vermeye devam ettik. İhtiyaçları doğrultusunda elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

