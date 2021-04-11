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“Kanser hastaları yardım bekliyor”
Çorum ONKO-SAV Başkanı Birgül Harzadın, hayırsever Çorumluları, mübarek Ramazan ayında kanser hastalarına ve muhtaç ailelerine yardımda bulunmaya çağırdı.
Güncel 11.04.2021, 20:37
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Çorum’un kanser hastaları ve aileleri ile 16 yıldır dayanışma içinde olduklarını, hayırseverlerin katkısıyla, gıda, kurban eti, eşya, kıyafet gibi yardımlarla nakit yardımında bulunduklarını anlatan Birgül Harzadın, pandemi süreci nedeniyle bu yıl daha fazla ailenin yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Ülkemizde her 8 erkekten ve her 11 kadından birinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Birgül Harzadın, “Kanser hastaları ve aileleri, şu mübarek günlerde hayırsever hemşehrilerimizin yardım elini bekliyor” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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