“Kanser hastaları yardım bekliyor”

Çorum’un kanser hastaları ve aileleri ile 16 yıldır dayanışma içinde olduklarını, hayırseverlerin katkısıyla, gıda, kurban eti, eşya, kıyafet gibi yardımlarla nakit yardımında bulunduklarını anlatan Birgül Harzadın, pandemi süreci nedeniyle bu yıl daha fazla ailenin yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Ülkemizde her 8 erkekten ve her 11 kadından birinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Birgül Harzadın, “Kanser hastaları ve aileleri, şu mübarek günlerde hayırsever hemşehrilerimizin yardım elini bekliyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

