Kanola tohumunun % 50'sini Bakanlık karşılayacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “kanola” bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini bakanlığın karşılayacağını duyurdu.
Güncel 11.07.2021, 18:10
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Pakdemirli buradan yaptığı açıklamada: “Sizlerle bir müjde paylaşmak istiyorum. Bundan sonra 'Kanola' bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz karşılayacağız. Destek bizden, üretmek sizden” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
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