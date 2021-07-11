Kanola tohumunun % 50'sini Bakanlık karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Pakdemirli buradan yaptığı açıklamada: “Sizlerle bir müjde paylaşmak istiyorum. Bundan sonra 'Kanola' bitkisinin sertifikalı tohumunun yüzde 50'sini Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz karşılayacağız. Destek bizden, üretmek sizden” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

