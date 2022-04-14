Kanlı kavganın nedeni ceviz dikme meselesiymiş
İskilip’te Yusuf Kaçmaz (71) ile gelini Hanım Kaçmaz’ın (56) tüfekle vurularak öldürüldüğü, 5 kişinin de yaralandığı komşular arasındaki kavga nedenin, arazi anlaşmazlığı ve ceviz dikme meselesi olduğu ortaya çıktı. Kayınpeder ve gelin toprağa verilirken, 5 şüpheli de Adliye’ye sevk edildi.
Güncel 14.04.2022, 19:04
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Kayınpeder ve gelinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kavgada komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı kaynaklı husumet olduğu olay günü de bahse konu arazide ceviz dikme meselesinden ailelerin kavgaya tutuştukları ortaya çıktı.
Özel ağaçlandırma yönetmeliği çerçevesinde tahsis edilen araziye ceviz fidanı diken komşuların, tam sınıra dikilen cevizin diğer aile tarafından sökülmesi üzerine birbirine girdiği anlaşıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kavgada ölen Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz, Beyoğlan köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Öte yandan jandarmadaki sorguları tamamlamam 5 şüpheli, Adliye’ye sevk edildi. (Yusuf ÇINAR)
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