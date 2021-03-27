“Kandiller hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahiner yayınladığı kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi: “Berat Kandili, Allah (c.c) ‘ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir.

Berat Gecesi Allah’ a yönelerek günahları için af dileyen müminlerin bağışlanarak günahlarından kurtuluş beratının verildiği gecedir. Ülke olarak geçtiğimiz bu zorlu süreçte birlik, beraberlik ve dayanışma kavramları her zamankinden çok daha büyük bir anlam ifade etmektedir. Bu zorlu süreçte birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu özel geceler, daha büyük anlamlar taşımaktadır.

Başta hemşehrilerim olmak üzere Türk İslam aleminin Berat Kandilini kutluyorum. Rabbimden yapacağımız ibadet ve duaları kabul buyurmasını niyaz ediyor, bu kutlu gecenin içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.”

(Haber Merkezi)