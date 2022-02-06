Kandilde camiler doldu taştı
Ramazan ayının müjdecisi mübarek üç ayların başlaması ve Regaib Kandili nedeniyle Çorum merkez ve ilçelerinde vatandaşlar camilere adeta akın etti.
İslam aleminde mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan “üç ayların” habercisi olan Regaib Kandili büyük bir coşkuyla ve dualarla idrak edildi.
Çorum merkez Akşemseddin Camisi’ni dolduran cemaate Belediye tarafından kandil simidi ikram edildi. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı programda yatsı namazı sonrasında vatandaşların kandili tebrik edildi. Yatsı namazı öncesi din görevlileri camilerde sohbet edip okunan Kuran-ı Kerim hatimlerinin dualarını yaptı. Yapılan duaların ardından yatsı namazı kılındı.
Regaib Kandili nedeniyle ilçelerde de çeşitli programlar düzenlendi. Kandil gecesi camilere akın eden vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerimleri dinleyerek bol bol dua etti. Mevlit programlarının ardından camilerde vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.
Öte yandan Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası tarafından Ayakkabıcılar Arastası'nda geleneksel hale getirilen kandil duası düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı odaların başkanları ile çok sayıda esnaf da katıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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