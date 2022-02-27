“Kandil geceleri manevi dünyamızı aydınlatıyor”

Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu, mesajında Allah'ın kullarına hediye ettiği kandil gecelerinde manevi dünyamızın aydınlandığını söyledi. Miraç Kandili'nin insanlara Ramazan-ı Şerif'i müjdelediğini de belirten Coşgunsu, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Miraç, Rabbimizin kutsi davetine icabettir. Cenab-ı Hakkın sonsuzluğuna, ilahi gücüne şehadet etmektir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biridir Miraç gecesi. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (s.a.v) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Miraç, Kur’ân-ı Kerim’de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur.

Cenab-ı Hakk'ın kullarına hediye ettiği bu mübarek kandil gecesi, manevi dünyamızı aydınlatıyor, birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi, bereketimizi, mutluluk ve sıhhatimizi artırıyor. Rabbimiz; rahmeti, bereketi ve mağfireti sonsuz olan bu gecenin hatırına tüm insanlığa miraç duygusu yaşatsın. Cenab-ı Allah insanlığın zor bir sınav verdiği bugünlerde yardımını esirgemesin. Tüm insanlığı afetlerde, kaza belalardan ve bulaşıcı hastalıklardan muhafaza eylesin. Tüm İslam Alemi’nin ve Çorumlu hemşehrilerimizin Miraç Kandili mübarek olsun.”

(Bülent USLU)