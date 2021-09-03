“Kanalizasyonu ve kilit taşı olmayan köy kalmadı”

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ı makamında ziyaret eden Ceylan, Özel İdare’nin katkılarıyla kırsalda çok önemli işlerin altına imza atıldığını dile getirdi.

Çorum’da 759 köyün bulunduğu, bağlılarıyla hizmet götürülmesi gereken 1140 yerleşim yerinin bulunduğunu söyleyen Ceylan, “2002’den buyana köylerimize hizmetleri götürmeye çalıştık. Ben şunu hatırlıyorum, ilk Merkez İlçe Başkanı olduğumda Genel Sekreteri ziyaret ettiğimde şunu söylemiştim: ‘Benim köylüm niye çamurda gezsin, hep Avrupa Avrupa diyoruz ama neden onlar gibi yaşamayalım?’ Geldiğimiz noktada gerek kilit taşında olsun, gerek altyapı ve kanalizasyonda olsun, gerek köylerde yaptığımız diğer içme suyu çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Yine sulama tesislerinde, şu ana kadar 30 bin dönüm araziyi sadece Özel İdare’nin imkânlarıyla suya kavuşturduk. Geldiğimiz noktada tüm köylerimizde içme suyu, kanalizasyon, kilit taşında yüzde 100’e ulaştık. Sadece kilit taşı olmayan 2 köy kaldı, onların da özel sebepleri var.

Mehmet Bektaş Çorum sevdalısı bir ağabeyimiz. Derdi Çorum’a hizmet etmek, bir çivi daha nasıl çakarız derdi içerisinde.

Bu bir takım işi, ekip işi. Bu ekipte İl Genel Meclisi üyelerinin katkılarını hiçbir zaman yabana atmamalıyız. Gerçekten İl Genel Meclisi’nde tecrübeli isimler var. Sahayı iyi biliyorlar” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)

