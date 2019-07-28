“Kan verme zinciri” devam ediyor

Bilindiği gibi Kızılay Kan Merkezi tarafından Valilik bahçesinde kurulan kan bağışı standına giden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 26. kez kan bağışında bulunarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı kan vermeye davet etmişti. Daha sonra Başkan Aşgın ile beraberindeki heyet de kan vererek Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e çağrıda bulunmuştu. Bu sayede başlayan kan verme zincirinde Rektör Öztürk de TSO Başkanı Başaranhıncal’a pas atmıştı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da önceki gün Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün kan bağışı kampanyasına destek çağrısına kayıtsız kalmayıp kan bağışında bulundu.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş, Oda Meclis Üyeleri Mehmet Selim Kamitoğlu, Erol Taş, Ahmet Haluk Aşkın, Ahmet Yakar ve İsmail Kulak ile birlikte Gazi Caddesi üzerindeki Kan Bağşıı Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulunan Çetin Başaranhıncal “Kızılay’ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirdiği gibi biz de üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Bu bağış kampanyasının desteklenmesinde beni yalnız bırakmayan ve kan bağışında bulunarak destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim. En büyük teşekkürü de bu kampanyaya katılım çağrısı yaparak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayan Valimiz Mustafa Çiftçi’ye etmek isterim. Biz de kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması adına “Kan Ver Can Ver” diyerek kardeş kuruluşumuz olan Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat’ı ve Meclis Üyelerini destek vermeye davet ediyorum” dedi.

ÖZKUBAT VE KAYA KAN BAĞIŞI YAPTI

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya da TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal'ın çağrısına uyarak kan bağışı yaptı. Özkubat ile Kaya’ya kan bağışında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, Meclis üyeleri Tuna Eser ve Kayahan Boztepe de eşlik etti.

Borsa Başkanı Özkubat ise kan bağışının ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür'e çağrı yaptı. Özkubat, “Unutmayalım, verilen bir ünite kan, hayata tutunan 3 candır. Bizde ÇESOB Başkanımız Sayın Recep Gür ve Birlik Yönetim Kurulu üyelerini kan bağışında bulunması için Kızılay Kan Merkezi’ne davet ediyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)