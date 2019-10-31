“Kan ve gözyaşıyla yazılan eşsiz bir destan”

“Milletimiz var olduğundan bu yana sevinçte, kederde, zor günler de ortak kader anlayışına sahip çıkmıştır. İşte Cumhuriyet, milletimizin doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle kadın-erkek, yaşlı-genç demeden, kan ve gözyaşlarıyla yazdığı eşsiz bir destandır.

Cumhuriyet'in sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde, Türkiye bugün eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda güçlü devlet olma özelliğini sürdürmektedir. Gerek kuruluşu, gerek kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği atılımlarla pek çok ülke için örnek durumunda olan 21. yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti’nin başarılarını tüm dünya ilgiyle ve dikkatle takip etmektedir. Meşruiyeti ve kuvveti, ortak tarih, kader ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanır. Bu niteliği ile Cumhuriyet, geçmişten geleceğe uzanan gönüllü bir beraberliktir. Bu gün ise bölgesin de Bir istikrar ve güven unsuru olarak, Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda güvenliğinin korunması için Kahraman Ordumuz Türk devletinin sınırların da terör örgütlerinin yapılanmasına izin vermeyerek Barış Pınarı Harekâtı ile Yeni Bir Destan yazmış ve bunu tüm Dünya'ya Bir kez daha göstermiştir.

Türkiye çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Ancak, bunların hepsini hukuk devletinin meşru zeminleri ve yollarını kullanarak aşacak güçtedir. İstediğimiz; barış, birlik ve beraberliktir, bölünmez bütünlüğümüzün muhafazasıdır.

Büyük Atatürk, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesi ile Cumhuriyetin temeline barışçılığı koymuştur. Geçen 96 yıl tarihimizin en uzun barış dönemidir. Türkiye bulunduğu bölge ve dünyada barışın korunmasına en çok hizmet eden ülkelerden biridir. Uluslararası ve bölgesel işbirliğine içtenlikle taraftardır. Her türlü ihtilafın barışçı yollardan gidilerek çözüme kavuşturulmasını savunur. Türkiye uluslararası taahhütlerine sadık bir ülkedir ve şu akıllardan çıkartılmamalıdır ki Türkiye bugün sahip olduğu ve ‘güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir savunma’ şekliyle 2023’ün yıldız ülkesi olacaktır.

Bu vesile ile ulusumuzun ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, bizlere bu günleri sağlayan Gazi Mustafa Kemal, Silah arkadaşlarına minnet ve aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilerim.” (Haber Merkezi)