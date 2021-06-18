“Kan tedarikinde sıkıntıya girdik”

AK Parti Kadın Kolları tarafından “kan ver can ol, kan ver nefes ol” temalı kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyanın tanıtımı amacıyla Postane önünde açılan stantta bir konuşma yapan Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, 2 ay boyunca sürecek olan kampanyaya tüm parti teşkilatının destek verdiğini söyledi. 2 ay süresince belirli günlerde Postane yanına stant açacaklarını belirten Demir, diğer günlerde ise sokaklarda ve mahallelerde kampanyanın tanıtımı için çalışacaklarını kaydetti.



Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer de kan vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi.

Bu tür kampanyaların toplamda örnek teşkil ettiğini kaydeden Biçer, kovid döneminde kan tedariki konusunda yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek, şunları söyledi:

“Kovid hastalığını geçirmiş olmak kan bağışına engel değil. Kovide yakalanıp iyileşenler 28 gün sonra kan verebilirler. Aşı olanlar ise bir hafta sonra kan verebilirler. Verilen her kan 3 hayatın kurtarılması demek. Bu dönemde ne yazık ki sıkıntıya girdik. Hastaneye kan tedarikinde zorlanıyoruz. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz.”

AK Partili kadınların kan bağışı kampanyasına İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri de destek verdi. (Haber Merkezi)

