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“Kan stokları bitmek üzere”

Çorum Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Cihat Cerit, dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini giderek artıran koronavirüs salgınından dolayı kan bağışında ciddi düşüş yaşandığını belirterek; “Halen acil kan ihtiyacı yok, fakat kan bağışında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu şekilde devam etmesi durumunda kan stoku kalmayacaktır. Kendini iyi hisseden kişiler Kan Bağış Merkezi’ne uğrayabilirler” dedi.

“Kan stokları bitmek üzere”

Çorum Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Cihat Cerit, dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini giderek artıran koronavirüs salgınından dolayı kan bağışında ciddi düşüş yaşandığını belirterek; “Halen acil kan ihtiyacı yok, fakat kan bağışında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu şekilde devam etmesi durumunda kan stoku kalmayacaktır. Kendini iyi hisseden kişiler Kan Bağış Merkezi’ne uğrayabilirler” dedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 22:00
“Kan stokları bitmek üzere”

“KAN YOLUYLA VİRÜS BULAŞMAZ”

Türkiye ve dünya genelinde bulaşıcı etkisiyle insanları tedirgin eden koronavirūsün, kan bağışçılarını da etkilediğini kaydeden Dr. Cerit, kan bağışı yapma noktasında şu ana kadar yapılan araştırmalarda kişiden kişiye kan yoluyla bulaşma olmadığı ifade etti.

Kişiden kişiye kan yoluyla virüs bulaşmadığının altını çizen Dr. Cerit, Kan Bağışı Merkezi’nde koronavirüs önlemleri aldıklarını ve kan bağışına beklediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“MERKEZDE VİRÜSE KARŞI TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK”

Biz Türk Kızılayı olarak dünyadaki diğer uygulamalarla beraber eşgüdümlü çalışıyoruz. Kan bağış faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda bilim kurulumuz mevcut. Bu kurul dünyadaki diğer kan bankacılığı kuruluşları ile koordineli bir şekilde bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Kan bağışı organizasyonu yaptığımız zaman belli bir yoğunluk riski taşıyabiliyor. Bizler bunun için tedbirlerimizi aldık. Çalışan personellerimizi TİM dediğimiz gruplara ayırdık ki bu gruptaki çalışanlar, diğer grup çalışanlarıyla hiçbir şeklide temasta bulunmuyorlar. Ayrıca kan alma alanlarında girişte bağışçıların ateşleri ölçülüyor, kolonya takdim ediliyor ve diğer şikayetleri var mı yok mu noktasında sorgulanıyor.

Bağış salonuna ondan sonra kabul ediliyorlar. İçerde de bağışçılar arasında asgari temas mesafesi dediğimiz 1,5 metrede aralıklı işlemleri yapıyoruz. Hastalık süreci kalkmadığı sürece ekiplerimiz bu şekilde çalışacaklar. Hastanelerde acil operasyonlar dışında kalan ameliyatlar erteleniyor. Buna rağmen hastanelerin kan ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz.

Biz sadece kendini iyi hisseden, sağlığından emin olan insanlardan kan almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar Sağlık Bakanlığından kan bağışının yapılmasına engel olacak herhangi bir durum bize bildirilmedi. Bizler de bu nedenle faaliyetlerimize aldığımız önlemlerle devam etmekteyiz. Bu vesile ile sağlıklı tüm bireyleri Kan Bağış Merkezimize bekliyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)

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