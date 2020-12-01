Kan stokları azaldı

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla kan bağışının azaldığını belirten doktor İrade Abbaszade, “Çorum’da da kan stokları çok azaldı, birbirimize destek olalım, kan bağışında bulunalım” diye konuştu.

Türk Kızılayı Çorum Şubesi’nde görevli doktor Abbaszade, kış mevsiminde kan bağışçılarının sayısının düştüğünü, salgının da kan bağışlarını azalttığını söyledi. Vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunan Abbaszade, “Yeni tip covid-19 dolayısıyla kan bağışları ciddi oranda azaldı. Sağlığı yerinde olan herkesten kan bağışına katılmasını rica ediyoruz. Kana çok ihtiyaç var ülke genelinde. Çorum’da da kan stokları çok azaldı, o yüzden herkesin hayatında ya kendisine ya da bir yakınına kan ihtiyacı oluyor. Birbirimize destek olalım, kan bağışında bulunalım” dedi.

Mobil aracın Kadeş Barış Meydanı’nda iki gün boyunca duracağını hatırlatan Abbaszade, Gazi Caddesi’nde yer alan Türk Kızılayı Çorum Şubesi’nde de 7 gün boyunca kan bağışında bulunulabileceğini sözlerine ekledi.

(Nurdan AKBAŞ)