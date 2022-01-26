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Kan stokları alarm veriyor

Çorum'da korona virüs salgını ve kış mevsimi ile birlikte Kızılay'ın kan stoku kırmızı alarm vermeye başladı.

Güncel 26.01.2022, 11:01
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Kan stokları alarm veriyor

Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş, pandemi sebebiyle uzun bir süredir kan bağışlarında azalma yaşandığına dikkat çekerek, olumsuz hava şartları ve kış mevsimiyle birlikte bu azalmanın daha da arttığına işaret etti. Kan stokları azaldığı için hastanelerin kan ihtiyacını karşılayacak durumda olmadıklarının altını çizen Dr. Senem Çavuş, tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. Kan ihtiyacının ertelenemediğini vurgulayan Çavuş, “Kış mevsimi nedeniyle olumsuz hava koşulları var. Ancak kan ihtiyacı ertelenemiyor. Kan ihtiyacı pandemi dinlemiyor. Kış mevsimi dinlemiyor. Kan alma birimimiz 10.00-19.00 saatleri arasında haftanın her günü hizmet veriyor. Ekiplerimiz kan alımları farklı noktalarda çalışmalarına devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı kan ihtiyacının karşılanması noktasında Kızılay merkezlerine gelerek bağışta bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

“KAN STOKU NOKTASINDA ÜLKE GENELİNDE SIKINTI VAR”
Kan stoku noktasında ülke genelinde sıkıntı olduğunu belirten Çavuş, “2022 yılı için ülke genelinde 3 milyon ünite, Çorum'da ise 17 bin 500 ünite kana ihtiyaç var. Günlük 60-70 ünite kan bağışı olursa hastanelerimizin kan ihtiyacını karşılayabiliriz. Kan bağışının az olması domino etkisi oluşturuyor. Kan alamazsak hastanelere kan gönderemiyoruz. Hastaneler hasta yakınlarına kan bağışına yönlendiriyor. Amacımız bunu tamamen ortadan kaldırmak. 2005 yılında 'Güvenli Kan Temini Programı'ndan sonra devletimiz “Hasta yakınları kan aramak zorunda kalmasın. Kan ihtiyacını Türk Kızılay'ı karşılasın. Güvenli olmayan ortamı kaldırmaya çalışırken kan bağışları azalınca gelen hasta yakınlarına bunu söylemek zorunda kalıyor hastaneler. Kan bağışı askerlik görevi gibi vatandaşlık görevi” dedi.


“İHTİYAÇ ARTARAK DEVAM EDİYOR”
Kan ihtiyacının artarak devam ettiğini anlatan Çavuş, “İnsanlar kış aylarında kan verdiğimizde üşürüm diye korkuya kapılmasın. Hiçbir etkisi yok. Kış ayında kan mı verilir diye de düşünmesinler. İhtiyaç artarak devam ediyor. Her kan grubuna ihtiyacımız var. Bazen kan bağışçılarımız A grubu pozitif benim kanım. Herkeste var. O yüzden bağışa gerek yok diyor. Ne kadar çok kişi de kan grubu varsa o kadar kişide hasta var. Bu ihtiyaç kademeli olarak artıyor. Kan alma birimimiz, kan alma ekipleri 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Kimse kan aramak zorunda kalmasın” şeklinde konuştu.
“HASTA YAKINLARININ HABERİ OLMADAN BU İHTİYAÇ DOĞAL OLARAK KARŞILANMALI”
“Hasta yakınlarının haberi olmadan bu ihtiyaç doğal olarak karşılanmalı” diyen Çavuş, “Ülkemizde kan artık şu hale gelmeli. Serum takılırken hastaya hiçbir hasta yakınına görevliler git serumu bul gel demiyor. Hasta yakınını haberi olmadan bu ihtiyaç doğal olarak karşılanmalı. Kan bağışı sadece Türk Kızılay'ında olduğu için bağışçılarımızı davet ediyoruz. Kan ertelenemeyen sürekli ihtiyaçtır. Kan stoklarının belli bir seviyenin altına düşmemesi gerekiyor. Maalesef biz bu stokların altına inmeye başladık. Bu ihtiyacı el ele vererek gidermeyi umut ediyoruz tüm bağışçıları davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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