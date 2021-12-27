Son Dakika
Kan Merkezi’ne teşekkür
Güncel 27.12.2021, 23:39
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Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş ve Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Yasemin Güloğlu, Vali Mustafa Çiftçi’ye makamında nezaket ziyaretinde bulundular.
Ziyarette Vali Çiftçi’ye Kızılay Kan Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi.
(Haber Merkezi)
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