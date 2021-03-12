Kan donduran cinayeti olay yerinde anlattı

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde yaşayan ve eski muhtar olduğu öğrenilen Servet B., çocuğunun kavga ettiği iki öğrencinin okul servisini durdurdu. Serviste bulunan Kaan H. (13) ve Tunç T. (14) isimli çocuklara ateş açıp ağır yaralayan Servet B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan iki genç çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken aileler arasında husumet olduğu öğrenildi.

Olaydan kısa süre sonra yakalanarak jandarma ekiplerince gözaltına alınan Servet B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifadesi alınan Servet B., keşif yaptırılmak üzere yine geniş güvenlik önlemleriyle jandarma tarafından olay yerine götürüldü.

Vahşetin yaşandığı İmat köyüne getirilen Servet B., heyetin sorularını yanıtlayarak yaşananları anlattı. Köyde yaşayan vatandaşların sokağa çıkarılmadığı bölgede Servet B., öğrenci servisinde neler yaptığını tek tek anlattı.

Zanlı, ardından tekrar adliyeye götürüldü.