“Kan bağışı yüzde 75 azaldı, büyük sıkıntı bizi bekliyor”

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yanı sıra kış mevsimi dolayısıyla kan bağışlarını olumsuz yönde etkiledi. Bağışlardaki düşüşün devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde kan temin etmekte sıkıntı yaşanacağına dikkat çekiliyor.

Kızılay yetkilileri tüm sağlıklı bireyleri kan bağışı yapmaya davet etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında kan bağışlamak isteyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu hatırlatan yetkililer, kan vermenin bağışıklık sistemine ise olumsuz bir etkisinin olmadığını vurguladı.

“HASTANELERİN İHTİYACI OLAN KANI TEMİN

ETMEKTE SIKINTIYA GİRECEĞİZ”

Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, kan bağışlarında azalmanın bu şekilde devam ettiği takdirde hastanelerin ihtiyacı olan kanı temin etmekte sıkıntıya gireceklerini belirterek, “Çorum’da kan bağışlarında azalma var. Normal günlerde ortalama günlük 80-90 ünite kan alırken bugünlerde bu sayı 20 ünitenin altına düştü. Buradaki en büyük etkenlerden birisi kış mevsiminin gelmesiyken diğer bir etken ise korona virüs nedeniyle insanlarımız kan vermekten çekiniyor. Kan bağışlarında azalma bu şekilde devam ederse hastanelerin ihtiyacı olan kanı temin etmekte sıkıntıya gireceğiz. Zaman zaman Hitit Kan Merkezimizde gerekse ilçelerimizde ve kamu kurumlarımızda seyyar kan aracımızla kan alımlarına devam ediyoruz. Buna rağmen kan bağışı yapan insanlarımızda azalma söz konusu” dedi.

“KAN VERMEK İSTEYENLER SOKAĞA

ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF”

Korona virüs nedeniyle kan vermenin insan sağlığı açısından bir sorun teşkil etmediğini dile getiren Başkan Hüseyin Kılıç, kan merkezlerinin her iki saatte bir dezenfekte edildiğinin altını çizdi. Tamamen hijyenik koşullarda kan alındığını vurgulayan Kılıç, "İnsanların herhangi bir çekince duymalarına gerek olmadığını düşünüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri kan vermek isteyenleri Kızılay hattını arayarak ve internet 'kanver.org' adresi üzerinden randevu oluşturabilirler. Randevu ile birlikte sokağa çıkmalarında herhangi bir sıkıntı yoktur. Gelip kanlarını verebilirler. Aynı zamanda 153 Alo Zabıta’yı aradıkları takdirde kendileri evlerinden alınarak kan verdikten sonra evlerine bırakılmaktadır. Belediyemizin de kan bağışçılarına verdikleri bu destekten dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

“PLAZMA BAĞIŞI İNSANLARIN HAYATINA HAYAT KATIYOR”

Plazma bağışının da önemine dikkat çeken Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Korona virüse yakalanıp hastalığı başarılı şekilde geçirmiş olanlar plazma bağışı yapıyor. Yapılan bu plazma bağışları insanların hayatına hayat katıyor. Korona virüs rahatsızlığını atlatanlar 28 gün sonra bağışıklık sistemi gelişmiş olanlar plazma bağışında bulunabilirler. Plazma bağışında bulunmak isteyip de Ankara’ya gitme imkanı olmayanlar için Kızılay’a müracaat ettiklerinde bağışçılarımızı Ankara’ya gönderiyoruz. Bağışlarını yaptıktan sonra tekrar getiriyoruz. Çorum’da haftada 8 ila 10 kişi plazma bağışında bulunuyor. Herkes plazma bağışında bulunamıyor. Hastalığın üzerinden 28 gün geçmesi gerekiyor. 20 ila 58 yaş arasındaki kişiler plazma bağışı yapabiliyor. Hayatlarında hiçbir şekilde kan almayan kişiler bağışta bulunabiliyor. Bu şartları taşıyanlar plazma bağışı yapabilirler.” (İHA)