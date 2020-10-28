Kamyonun freni boşaldı: 6 araç hasar gördü, 8 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çorum Çevre Yolu'nda meydana geldi. Samsun-Ankara karayolundan Çevre Yolu'na giren Bilal Dönek'in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 6 otomobile çarptı. Otomobillerden birisini metrelerce sürükleyen kamyon, 400 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların tedavisi sürerken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Çorum'da freni boşalan kamyonun otomobillere çarptığı kazada sürücü Bilal Dönek, o anları anlattı. Rampayı inerken frenin patladığını fark ettiğini söyleyen Dönek, "Dörtlü flaşörleri yakarak kamyonu kontrol etmeye çalıştım. Kavşakta önüne aniden bir araç çıktı. Fren ayağımın altında kayboldu. Araç önüme çıktı. Ben ışıklarımı yakarak gidiyordum. Bir araca çarptığımı hatırlıyorum. Işıklarda önüme geçmese ona da çarpmayacaktım" dedi.