Kamyonu devirdi: 1 yaralı

Çorum’da bir kişi eğimli yerde durdurduğu kamyonun damperini kaldırdığı sırada kamyonun devrilmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Saraylı Köyü mevkiinde yaşanan olayda B.E (46) isimli kişi sürücülüğünü yaptığı damperli kamyonu eğimli yerde durdurdu. Kamyonun damperini kaldırdığı sırada dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle kamyonun devrilmesi neticesinde sürücü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)