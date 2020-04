Kamyonlar için filtre alınacak

Çorum Belediyesi kamyonlar için filtre alım ihalesi yaptı. İhale Salonunda gerçekleştirilen ihaleye başvurular EKAP üzerinden gerçekleştirilirken 1.Kısım kamyonlar için On Filtre Otomotiv 24.878 Lira, Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon 45.525,50 lira, Rüya Catering 61.315 lira, 2. Kısım kamyonlar için On Filtre Otomotiv 43.922,20 lira, Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon 107.603 lira, Rüya Catering 108.525 lira, 3. Kısım kamyonlar için On Filtre Otomotiv 1.379,60, Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon 1.570 lira ve Rüya Catering firması 3.010 lira 4. Kısım kamyonlar için de On Filtre Otomotiv 19.419,45 lira, Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon 34.961 lira, Rüya Catering ise 47.341 lira teklifte bulundu. İhale sonucunun yapılan incelemenin ardından açıklanacağı duyuruldu. (Erkan BAYATLI)