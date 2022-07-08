Kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarındaki konteyner eve çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Güncel 08.07.2022, 01:10
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Özcan Mete'nin kullandığı 16 AUY 422 plakalı mobilya yüklü kamyonet, Kırıkkale-Tokat kara yolu Ünalan köyü yakınlarında yol kenarındaki konteyner eve çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile kamyonette bulunan Çetin Kise, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza sırasında kimsenin bulunmadığı konteyner evde ise hasar oluştu.
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