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Kamyonetin çarptığı sağlık görevlisinde 9 kırık belirlendi

8 Nisan Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, Samsun yolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önü uygulama noktasında, durdurulan araçların içindeki kişilerin ateşini ölçmekle görevli Ambulans Servisi Başhekimliği Kalite Direktörü, ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Rüveyde Bilgili’ye, Fevzi K. Yönetimindeki 05.RE.569 plakalı kamyonet çarparak yaralanmasına yolaçmıştı.

Kamyonetin çarptığı sağlık görevlisinde 9 kırık belirlendi

8 Nisan Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, Samsun yolundaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önü uygulama noktasında, durdurulan araçların içindeki kişilerin ateşini ölçmekle görevli Ambulans Servisi Başhekimliği Kalite Direktörü, ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Rüveyde Bilgili’ye, Fevzi K. Yönetimindeki 05.RE.569 plakalı kamyonet çarparak yaralanmasına yolaçmıştı.

09 Nisan 2020 Perşembe 22:10
Kamyonetin çarptığı sağlık görevlisinde 9 kırık belirlendi

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan basın açıklamasına göre, araç, cep noktasından çıkarak Samsun-Ankara yolunda 100 metre ilerledikten sonra durdu. Gübre yüklü araçta, olması gerekenin iki katına yakın yük belirlendi. Aracın hızı, trafik işaretlerine uymama ve yetki belgesi almama gibi gerekçelerle, toplam 9.192 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre de, Adliye’ye sevk edilen şoför Fevzi K. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili’nin eşi olan yaralı sağlık görevlisi Rüveyde Bilgili, Özel Hastane’de tedavi altına alındı. İki çocuk annesi Rüveyde Bilgili’nin kalça, sırt, köprücük ve elmacık kemiklerinde 9 kırık belirlendi.

Öte yandan, Çorum’un sevilen kişiliklerinden olan Dr. Gökhan Bilgili’nin eşinin uğradığı ciddi kaza, sevenleri, dostları ve hastaları arasında büyük üzüntü yarattı.

(Yusuf ÇINAR)

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