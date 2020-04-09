Kamyonetin çarptığı sağlık görevlisinde 9 kırık belirlendi

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan basın açıklamasına göre, araç, cep noktasından çıkarak Samsun-Ankara yolunda 100 metre ilerledikten sonra durdu. Gübre yüklü araçta, olması gerekenin iki katına yakın yük belirlendi. Aracın hızı, trafik işaretlerine uymama ve yetki belgesi almama gibi gerekçelerle, toplam 9.192 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre de, Adliye’ye sevk edilen şoför Fevzi K. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili’nin eşi olan yaralı sağlık görevlisi Rüveyde Bilgili, Özel Hastane’de tedavi altına alındı. İki çocuk annesi Rüveyde Bilgili’nin kalça, sırt, köprücük ve elmacık kemiklerinde 9 kırık belirlendi.

Öte yandan, Çorum’un sevilen kişiliklerinden olan Dr. Gökhan Bilgili’nin eşinin uğradığı ciddi kaza, sevenleri, dostları ve hastaları arasında büyük üzüntü yarattı.

(Yusuf ÇINAR)