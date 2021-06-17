Kamyonetin altında kalan kadın can verdi

Çorum'da Kale Mahallesi Zafer 6. Sokak üzerinde yaşanan kazada E.Y yönetimindeki 19 AL 825 plakalı kamyonet geri geri manevra yaptığı sırada pazara gelen Güldane Akkan'ı görmeyerek çarptı. Yere düşen yaşlı kadın kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza sonucu kalbi duran Güldane Akkan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Güldane Akkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Haber Merkezi)

