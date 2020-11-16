Kamyondan mazot çaldılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde park halindeki araçlardan mazot çalan hırsız, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, F.A. (51) idaresindeki 19 BE 521 plakalı aracını dinlenmek amacıyla E-96 karayolu kenarında bulunan cep noktasına park etti. Park edilen araçtan kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından yaklaşık 180 litre mazot çalındı. F.A. aracın kontağını çevirdiğinde yakıt ibresinden durumu fark etti.

F.A.'nın hırsızlık olayını Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, çevrede bulunan kameraları inceleyip, araçtan mazot hırsızlığı şüphelisinin B.D. (45) olduğunu tespit etti. Ekipler, mazot hırsızı şüphelisini yakalayıp gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Haber Merkezi)