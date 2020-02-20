Kamyoncular Garajı’nı Şoförler Odası kiraladı

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait, ilimiz Akkent Mahallesi, Gimat 19. Sokak’ta “Çorum Ticaret Borsası Kompleksi batısı) adresinde yer alan, imar planında “Kamyon Garajı” işaretli, 230 adet kamyon kapasiteli Kamyon ve TIR Otoparkı ile içindeki sosyal tesisler (230 adet Kamyon kapasiteli garaj ile birlikte; 19 adet nakliye ofisi, büfe/kafe, lokanta, kahvehane, berber, duş- wc, yıkama-yağlama ünitesi ve çadırcı) ile birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verildi.

Belediye Meclis üyeleri Ertuğrul Eren, Ubeydullah Ahıskalı ve Suat Aydoğan yönetimindeki komisyon huzurunda yıllığı 368 bin TL + KDV üzerinden ihaleye çıkan Kamyon Garajı için Beltaş adına Erhan Acar, S.S. 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Yaşar Bozok ve Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası adına ise Mehmet Kılıç katıldı. 368 bin TL’den başlayan açık artırmada Mehmet Kılıç 371 bin TL fiyat verince, Acar ile Bozok çekildi. Kılıç da fiyatı 371 bin 500’e çıkararak ihaleyi kazandı.

Öte yandan geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen ihaleyi 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Hasan Eker kazanmış, daha sonra yapılan itirazlar sonucu ihale iptal edilerek yeni ihaleye çıkılmıştı.

(Volkan SINAYUÇ)