Kamyon karşı şeride geçti: 2 yaralı
Çorum’da seyir halindeki kamyonun yolun karşı şeridine geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Güncel 30.06.2022, 13:00
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Kaza Çorum-Ankara Karayolu 12. Kilometre’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.A.(65)’nın kullandığı 35 KB 1886 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç muayene istasyonu yakınlarında orta refüje çarptı. Çarpışmanın etkisi ile karşı şeride geçen kamyonda bulunan sürücü M.A. ve A.O.(67), yaralandı.
Kazanın ihbarı ile bölgeye Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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