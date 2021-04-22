Kamyon ile TIR çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da kamyon ile TIR'ın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ahmet Azgın'ın kullandığı hayvan yemi yüklü 42 AEK 661 plakalı TIR, Samsun-Ankara kara yolu Kaymakçı mevkisinde Batuhan Akkurt yönetimindeki Çorum Belediyesine ait toprak yüklü 19 TP 356 plakalı kamyonla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü Akkurt, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde trafik, kontrollü şekilde verildi. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçlar ise yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yoldan kaldırılabildi.