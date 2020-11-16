Kamyon garajında silahlı kavga: 2 yaralı
Çorum’da kamyon garajında çıkan silahlı kavgada iki kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Güncel 16.11.2020, 12:26
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Olay, Akkent Mahallesi Kamyon Garajı’nda meydana geldi. İddialara göre, iki gurup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olay sırasında Kadir E. ve Alperen Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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