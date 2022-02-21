“Kamuya personel alımlarında mülakat mutlaka kaldırılmalı”

İşsizliğin bu boyutlara ulaştığı ortamda, kamuya personel alımlarında, bir kişilik kadroya bin kişinin sıraya girdiği oluyor. Bir de mülakat yoluyla “ayrımcılık” yapılınca, gençlerin umutları, hayalleri yıkıldığı gibi, kamu otoritesine güven ve inançları da sarsılıyor.

ÇORUM HABER’e bu konudaki görüşlerini ileten genç memur adayları, mülakatların yarattığı mağduriyetleri hatırlatarak, kamuya personel alımında mülakat sisteminin tamamen kaldırılması gerektiğini savunarak, “Bu konuda onbinlerce, belki yüzbinlerce insan mağdur olmuştur . Mülakat değil liyakat esas alınmalıdır” ifadesini kullanıyorlar ve şu önerileri dile getiriyorlar:

“KPSS ve varsa o memurluğun gerektirdiği özel sınav yeterli olmalıdır. Örneğin öğretmenlik için ÖABT, polislik ,astsubaylık , subaylık, uzmanlık gibi alımlarda fiziksel yeterlilik sınavı, sekreterlik, büro memurluğu gibi alımlarda klavye, kariyer memurluklarında alan sınavı…Terörle ilişkisi olanlar iyi bir güvenlik ve arşiv araştırmasıyla belirlenebilir.”

(Haber Merkezi)

