“Kamuya personel alımlarında mülakat mutlaka kaldırılmalı”
Ülkemizde genç nüfusun işsizlik oranı yüzde 22.3 olarak ifade ediliyor. Kuşkusuz, iş bulmaktan umudunu kesip iş başvurusunda bulunmayanlar bu orana dahil değil. Yüksek öğretim mezunları arasında ise işsizlik oranı yüzde 35’e kadar çıkıyor.
İşsizliğin bu boyutlara ulaştığı ortamda, kamuya personel alımlarında, bir kişilik kadroya bin kişinin sıraya girdiği oluyor. Bir de mülakat yoluyla “ayrımcılık” yapılınca, gençlerin umutları, hayalleri yıkıldığı gibi, kamu otoritesine güven ve inançları da sarsılıyor.
ÇORUM HABER’e bu konudaki görüşlerini ileten genç memur adayları, mülakatların yarattığı mağduriyetleri hatırlatarak, kamuya personel alımında mülakat sisteminin tamamen kaldırılması gerektiğini savunarak, “Bu konuda onbinlerce, belki yüzbinlerce insan mağdur olmuştur . Mülakat değil liyakat esas alınmalıdır” ifadesini kullanıyorlar ve şu önerileri dile getiriyorlar:
“KPSS ve varsa o memurluğun gerektirdiği özel sınav yeterli olmalıdır. Örneğin öğretmenlik için ÖABT, polislik ,astsubaylık , subaylık, uzmanlık gibi alımlarda fiziksel yeterlilik sınavı, sekreterlik, büro memurluğu gibi alımlarda klavye, kariyer memurluklarında alan sınavı…Terörle ilişkisi olanlar iyi bir güvenlik ve arşiv araştırmasıyla belirlenebilir.”
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
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|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
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|40
|8. Hatayspor
|26
|39
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|26
|38
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|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Galatasaray
|26
|30
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|28
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|41
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Menemen Belediyespor
|25
|31
|14. Gençlerbirliği
|25
|30
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14