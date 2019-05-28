“Kamusal, laik ve bilimsel eğitimden vazgeçmeyeceğiz”

24 Haziran seçimleri öncesinde söz verilen 3600 ek gösterge talebinin halen görmezden gelindiğini anlatan Aydoğan, “Kamusal emeklilik en temel hakkımızdır. Önümüzdeki dönem başlayacak olan toplu iş sözleşmesine tüm okullarda arkadaşlarımızın görüşünü alarak bir taslak hazırlıyoruz” dedi.

Öte yandan Ekim ayından buyana Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kapalı kapılar arkasında görüşüldüğünü kaydeden Aydoğan, “Kanun ile iş güvencesi kaldırılmakta, esnek çalışma koşulları dayatılmakta, öğretmenler arasında başöğretmen, uzman öğretmen adıyla hiyerarşiler oluşturulmakta, okul yönetiminin profesyonelleştirilmesi ifadesi ile eğitimin özelleştirilmesi süreçleri hızlandırılmakta, teknisyen öğretmen yaratılmak istenmekte, çalışma saatleri ve maaş karşılığı ders saatleri arttırılarak öğretmenlerin ekonomik ve özlük hakları yok edilmeye çalışılmakta” diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kapalı kapılar ardında tartışıldığını belirterek, ulusal ve yerel düzeyde 73 metnin kısa sürede incelenmesiyle oluşturulan tasarıyı eleştiren Aydoğan, öğretmenleri ilgilendiren bu kadar önemli bir kanun öncesinde eğitimcilerle fikir birliğine varılmadan oluşturulan taslağa itiraz ederek, eğitimin hiyerarşileştirilerek bu alanda özelleştirmeye gidilmesinin hızlandırıldığını ifade etti.

Öğretmenlik meslek kanunu, profesyonel okul yöneticiliği vb. başlıkların 2023 Eğitim Vizyonu belgesi öncesinde AKP’nin 24 Haziran Seçimleri öncesinde yayınladığı ‘Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler 2018’beyannamesinde açıklandığını ifade eden Aydoğan, “Vizyon belgesi, AKP’nin seçim beyannamesinin akademik bir dille ifadesi dışında eğitime dair yeni hiçbir şey söylememektedir” dedi.

“ÖĞRENCİNİN OKUL SEÇME HAKKI ENGELLENMEMELİ”

Aydoğan, Eğitim Sen olarak öğrencilerin haklarına sahip çıkacaklarını ifade ederek, “Her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkı var. Geçen yıl 9 fen lisesine karşılık 172 imam hatip lisesi yapıldı. Veliye, öğrenciye rağmen yürütülen okullaşma politikasına karşı mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Kamusal, laik ve bilimsel eğitim vazgeçilmezimizdir. Bu nedenle herkesi mücadeleye davet ediyoruz. Kamusal, laik, bilimsel eğitimi birlikte kazanacağız.”

“MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

”Geçmişten bu güne TÖS VE TÖB-DER’in devamı olarak hem eğitim ve bilim emekçilerimizin hem de öğrencilerimizin haklarına sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Okullarımız da öğrencilerimiz de eğitim ve bilim emekçileri de sahipsiz değildir. Mesleğimize, haklarımıza, geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (Taner ŞİMŞEK)