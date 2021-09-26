Kamuda mesai saatleri değişti

Yapılan duyuruya göre yarından (27 Eylül 2021 Pazartesi) itibaren geçerli olmak üzere Çorum'da yeni mesai saatleri uygulamasına geçilecek.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, yeni mesai saatlerinin 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 olarak belirlendiği ifade edildi. (Haber Merkezi)

